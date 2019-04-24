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Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı Gülper Özdemir hakkında şaşırtan gerçek!

Sen Anlat Karadeniz'de Nefes ve Tahir aşkı bitiyor mu? Biraz kulağa tuhaf hatta 'olmaz' gibi gelebilir ama Gülper Özdemir'in canlandırdığı Hazan karakteri her şeyi değiştirebilir. Ulaş Tuna Astepe'nin canlandırdığı Tahir ile İrem Helvacıoğlu'nun canlandırdığı Nefes karakterinin aşkını Hazan bitirir mi henüz bilinmez ama Hazan karakterine hayat veren Gülper Özdemir güzelliği ile sosyal medyanın diline düştü bile. Gülper Özdemir ile ilgili bir ayrıntı ise dikkat çekiyor. Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı ve diğer ünlü isimlerin yaşları.

24.04.2019 12:30 - Son Güncelleme: 24.04.2019 12:46
Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı Gülper Özdemir hakkında şaşırtan gerçek!

Sen Anlat Karadeniz'de yeni bir aşk mı doğuyor? Dizinin taze kanı Gülper Özdemir oldu. Sen Anlat Karadeniz'de Hazan karakterini canlandıran Gülper Özdemir Tahir ile Nefes'in arasını bozacak mı bilinmez ama duru güzelliği ile çoktan dikkatleri çekti bile.

Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı Gülper Özdemir hakkında şaşırtan gerçek!

Fakat birazdan Gülper Özdemir hakkında öğreneceğini bu gerçek sizi çok şaşırtacak? Sizce Gülper Özdemir kaç yaşında? Bu gerçeği duyunca çok şaşıracaksınız.

Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı Gülper Özdemir hakkında şaşırtan gerçek!

MURAT BOZ

7 MART 1980

Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı Gülper Özdemir hakkında şaşırtan gerçek!

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı Gülper Özdemir hakkında şaşırtan gerçek!

HADİSE

22 Ekim 1985

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