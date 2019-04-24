Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı Gülper Özdemir hakkında şaşırtan gerçek!

Sen Anlat Karadeniz'de Nefes ve Tahir aşkı bitiyor mu? Biraz kulağa tuhaf hatta 'olmaz' gibi gelebilir ama Gülper Özdemir'in canlandırdığı Hazan karakteri her şeyi değiştirebilir. Ulaş Tuna Astepe'nin canlandırdığı Tahir ile İrem Helvacıoğlu'nun canlandırdığı Nefes karakterinin aşkını Hazan bitirir mi henüz bilinmez ama Hazan karakterine hayat veren Gülper Özdemir güzelliği ile sosyal medyanın diline düştü bile. Gülper Özdemir ile ilgili bir ayrıntı ise dikkat çekiyor. Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı ve diğer ünlü isimlerin yaşları.

24.04.2019 12:30 - Son Güncelleme: 24.04.2019 12:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





