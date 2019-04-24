Çarşamba ekranlarının sevilen dizisi Kuzgun her hafta saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dila, Behram'ın Kuzgun'u öldürebileceği düşündüğü yeni bölümde yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu son bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanında neler yaşandığını merak etmeye başladı. Peki, Kuzgun 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte diziye dair dikkat çeken önemli detaylar...

KUZGUN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dila, Behram'ın Kuzgun'u öldürebileceği düşüncesiyle korku ve endişe içindedir. Kuzgun'u ansızın karşısında görünce ikisi arasında hiç beklenmedik bir yakınlaşma yaşanır.

DİLA, KUZGUN'U ÇÖZÜYOR

Dila'nın sevgisi, Kuzgun'un dilindeki mührü ilk kez çözer. Öte yandan Kudret'in yönlendirmeleriyle Behram'ın kim olduğunu öğrenmek isteyen Dila'nın, Kuzgun'un duvarlarını aşması gerekmektedir.

KUZGUN, BORA'YA CEZA VERECEK Mİ?

Bora'ya cezasını vermeye kararlı olan Kuzgun, ona çok açık bir mesaj gönderir. Ali de Bora'nın karşısına çıkar ve onunla yüzleşir. Diğer yandan Behram'ın Derviş çıkmasıyla Kuzgun, hayatının sorusuyla başbaşa kalır.

KUZGUN BABASININ ÖLÜM NEDENİNİ ARAŞTIRIYOR

Kuzgun, babasının gerçek ölüm nedenini araştırmaya başlar ve ilk olarak Meryem'in kapısını çalar. Kuzgun, yirmi yıl önce zorla alınıp götürüldüğü baba evinin kapısının önünde hayatının adımlarından birini atacaktır. Kuzgun'un babasının ölümünü araştırdığını öğrenen Dila, Kuzgun'a yardımcı olur.

BORA KUMRU'NUN AKLINA ŞÜPHE TOHUMLARI EKİYOR

Kuzgun'un babasının ölümüne dair bulduğu ipucu, Kuzgun'u harekete geçirir. Bu arada Bora da, gazetede karşı karşıya geldiği Kumru'ya, babası Yusuf'un ölümüyle ilgili çarpıcı sözler sarf eder ve aklına şüphe tohumları eker.

RIFAT EVLİLİĞİ ONAYLAMIYOR

Dila'nın Kuzgun'la evliliğini hiçbir şekilde onaylamayan Rıfat, içinde olduğu ruh halinin de etkisiyle Şermin'in eline çok büyük bir koz ve güç verir. Kuzgun, babasının ölümüyle alakası olduğunu düşündüğü hapishane müdürünün bir düğüne katılacağını öğrenir. Dila'nın bu düğünde Kuzgun'u yalnız bırakmaya niyeti yoktur.