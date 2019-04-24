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  • Son Güncelleme: 24.04.2019 20:10

49. bölüm canlı izle

Çarşamba akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi heyecan dolu bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Peki, sevilen dizinin yeni bölümünde neler olacak? . bölüm canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

ATV ekranlarının sevilen dizisi yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Nefes'in Hazan ve Tahir'i yan yana görmesi olay yaratacak. İzleyiciler şimdi yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. . bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Nefes, Tahir'i hiç beklemediği bir halde yakalar. Tahir için durumu açıklamak yeterince zor değilmiş gibi, Deli Hanife'nin işin içine girmesi olayı iyice çıkmaza sokar.

TAHİR KENDİSİNİ AFFETTİRMEYE ÇALIŞIYOR

Tahir için Nefes'e kendini affettirmek sandığından zor olur. Kaleliler iş dünyasındaki yeni rakiplerini fazla küçümseyince beklemedikleri bir sürprizle karşılaşırlar.

FATURA MURAT'A KESİLİYOR

Fatura Murat'a kesilirken, Murat'ın Mustafa'dan yediği dayak aileye sırtını dönmesine sebep olur.

TAHİR, NEFES'E SIRRI AÇIKLAYACAK MI?

Tahir'in unutmaya çalıştığı karabasan Nefes'in rahatsızlanmasıyla tekrar ortaya çıkar. Tahir artık Nefes'e Vedat'tan gelen sırrı açıklamak zorundadır, Nefes ise Vedat'ın hayaletiyle yüzleşmek...

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