Çukur'daki Yüzüklü adam kim? Show TV'de yayınlanan ve 62. bölümüyle ekranlara gelecek olan Çukur'un bu bölümünde ortalık karışaacak. Çukur'un bu bölümünde Damla ateş altında kalıyor. Yücel, Karakuzulara ihtiyacının olduğunu söylüyor. Koçovalı Kardeşler, Medet'le birlikte Timsah Celil'den kurtulmaya çalışacak. Öte yandan Yüzüklü kim sorusu da yanıt bulacak. Peki, Çukur'daki Yüzüklü kim? İşte Çukur 62. yeni bölüm 2. fragmanı...

ÇUKUR'DAKİ YÜZÜKLÜ KİM?

Yüzüklü'nün kim olduğu henüz bilinmiyor ancak, yayınlanan fragmanda Yücel'in Karakuzular ile konuşması soru işareti oluşturdu. Merak edilen Yüzüklü'nün Yücel olma olasılığı çok yüksek ki tüm oklar onu gösteriyor. Yüzüklü'nün kim olduğu yayınlanacak 62. bölümde bell olacak.

İşte Çukur 62. bölüm 2. fragmanı;



İşte Çukur 62. bölüm 1. fragmanı;



YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç, Yüzüklü'nün peşine düşerken Cumali'nin, Timsah'ın elinde olduğunu öğrenmesi herkesin hedefini bir anda değiştirecek.

Sahte Baykal'ın vurulması, Yamaç'ı cevapsız sorularla bırakacak. Yamaç, Yüzüklü'nün peşine düşerken Cumali'nin, Timsah'ın elinde olduğunu öğrenmesi herkesin hedefini bir anda değiştirecek. Ancak bu sırada da Yüzüklü boş durmayacak ve planlarını uygulamaya devam edecek. Vartolu, sürpriz şekilde Cumali'nin yardımına yetişerek kendini tehlikeye atacak. Koçovalı Kardeşler, Medet'le birlikte omuz omuza mücadele edip kurtulmaya çalışırken, İdris ve Meliha ise yıllar sonra Gül Pavyonu'na giderek eski defterleri açacak. Haftalardır ekran başındakilerin heyecanla beklediği Yüzüklü'nün kim olduğu sorusu cevap bulurken, Koçovalılar Yüzüklü'nün beklenmedik hamlesiyle aralarından birini kaybetme korkusuyla yüzleşecekler.