Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 134. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hızır ve Haşmet'e hain saldırı 21.04.2019 22:00

Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan sürüyor. İzleyicilerin merakla beklediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 134. bölüm fragmanı yayınlandı. Hapishanede düşmanları Hızır ve Haşmet'e saldırı düzenliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitledi. Yeni bölümde Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'nın Mesut tarafından alınıp sorgulanması geceye damgasını vurdu.



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 133. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeni bir anlaşma yapmak için Mesut'la tekrar bir araya gelen Hızır ve Haşmet'in planı, kardeşlerinin onlardan habersiz yaptığı operasyonla bozulmuştur.



MESUT DÜŞMANLIĞI DEVAM ETTİRİYOR

Ünal Kaplan ile el sıkışması beklenen Mesut, düşmanlığını devam ettirmek için güçlü bir sebep daha edinir. Akif'e sıkılan kurşunu şahsına yapılmış bir hareket olarak algılar ve hiç vakit kaybetmeden harekete geçer.



ÇAKIRBEYLİ VE FAÇALI AİLESİ DERİNDEN SARSILIYOR

Mesut ile işlerin eskisinden de kötü bir hal alması, hem Çakırbeyli hem de Façalı ailesini derinden sarsacaktır. Bu iki ailenin bir güç gösterisine ihtiyacı olduğunu düşünen Mesut, verdiği talimatla Hızır ve Haşmet'i ailelerin gözleri önünde evlerinden aldırır.

İLYAS VE BEHZAT TUZAĞA DOĞRU ÇEKİLİYOR

Ağabeylerinin zor kullanarak alınmasına şahit olan İlyas ve Behzat'ın dışarıda bırakılmasının ise önemli bir sebebi vardır. O sebep, ortak menfaatler için birlikte hareket eden ikilinin, başlarında ağabeyleri yokken kendilerini öldürtecek bir hataya bulaşacak olmasıdır. Nitekim çok geçmeden bu planın ne kadar yerinde bir plan olduğu kanıtlanır.