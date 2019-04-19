ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayında, annesi Necla ve babası Metin Büyükşen gözleri önünde öldürülen Büşra neler anlatacak? Öldürülen çiftin akrabası Mehmet Ali cinayet günü neden farklı bir yoldan sananiye gitmeyi tercih etti? Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 19 Nisan Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...