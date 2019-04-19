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  • 19.04.2019 10:10
  • Son Güncelleme: 19.04.2019 10:21

'da şok gelişme! Konya'da öldürülen Büyükşen çiftinin kızı Büşra Müge Anlı canlı yayınında!

canlı yayınında bugün, Konya'daki cinayet ile ilgili gerçekler gün yüzüne mi çıkıyor? Konya'daki evlerinde kızlarının gözü önünde öldürülen Necla ve Metin Büyükşen'i pompalı tüfekle öldüren kim? Çiftin kızları Büşra, 19 Nisan Müge Anlı canlı yayınında neler anlatacak? Hepsi ve daha fazlası için 19 Nisan Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

canlı yayında, annesi Necla ve babası Metin Büyükşen gözleri önünde öldürülen Büşra neler anlatacak? Öldürülen çiftin akrabası Mehmet Ali cinayet günü neden farklı bir yoldan sananiye gitmeyi tercih etti? Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 19 Nisan Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

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