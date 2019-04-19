Müge Anlı'da şok gelişme! Konya'da öldürülen çiftin kızı Büşra Büyükşen neler anlattı? 19 Nisan Müge Anlı son bölüm izle! 19.04.2019 17:33

Müge Anlı canlı yayınında bugün, Konya'daki cinayet ile ilgili neler yaşandı? Konya'daki evlerinde kızlarının gözü önünde öldürülen Necla ve Metin Büyükşen'i pompalı tüfekle öldüren kim? Çiftin kızları Büşra, 19 Nisan Müge Anlı canlı yayınında neler anlattı? Hepsi ve daha fazlası için 19 Nisan Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz!