Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Konya'daki cinayetle ilgili Büşra Büyükşen'den itiraf: Birisi beni takıntı haline getirdi...

"BİRİSİ BENİ TAKINTI HALİNE GETİRDİ!"

Büşra Büyükşen, annesi ve babasının ölümüyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu: Birisi beni takıntı haline getirdi, o yaptı bence. Son zamanlard Instagram hesabımı tanımadığım hesaplar eklemeye başladı. Hatta benim adıma da sahte bir hesap açmış birisi ve beni ekledi.