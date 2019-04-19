Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Konya'daki cinayetle ilgili Büşra Büyükşen'den itiraf: Birisi beni takıntı haline getirdi...
Müge Anlı canlı yayınında şok itiraf! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Konya'daki evlerinde çay içerken bir anda kızları Büşra'nın gözü önünde öldürülen Metin ve Necla Büyükşen'in ölümüyle ilgili ne saklanıyor? Öldürülen Büyükşen ailesinin kızları Büşra Büyükşen, 19 Nisan Müge Anlı canlı yayınında itirafta bulundu. Konya'daki cinayetin katil ya da katilleri kim? İşte detaylar...
Büşra Büyükşen Müge Anlı canlı yayınına katılıp şok itiraflarda bulundu! 3 Eylül Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Konya'daki evlerinde kızlarının gözü önünde öldürülen Necla ve Metin Büyükşen'in katil ya da katilleri kim? Büyükşen ailesinin kızları Büşra Büyükşen ilk kez Müge Anlı canlı yayınında konuştu! İşte Büşra Büyükşen'den gelen şok edici itiraflar!
MÜGE ANLI CANLI YAYININDA BÜŞRA BÜYÜKŞEN NE İTİRAF ETTİ! TIKLA - İZLE
19 Nisan Müge Anlı canlı yayınında Büşra Büyükşen, anne ve babasını öldüren saldırgan hakkında bilgiler paylaştı. Saldırganın gözlerinin kahverengi olduğunu belirtti. Büşra Büyükşen, yengesinin kardeşi Yılmaz için "Annemi ve babamı o öldürmedi" derken, kendi ağabeyi Uğur için "O yapmamıştır diyemem." şeklinde yanıt verdi.
"BİRİSİ BENİ TAKINTI HALİNE GETİRDİ!"
Büşra Büyükşen, annesi ve babasının ölümüyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu: Birisi beni takıntı haline getirdi, o yaptı bence. Son zamanlard Instagram hesabımı tanımadığım hesaplar eklemeye başladı. Hatta benim adıma da sahte bir hesap açmış birisi ve beni ekledi.
MÜGE ANLI'DAKİ KONYA CİNAYETİ OLAYI NEDİR?
3 Eylül Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Konya'nın İsmil Mahallesi 62. Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Evde bulunan Metin Büyükşen (55), Necla Büyükşen (52) ve kızları Büşra Büyükşen ile evlerinde oturduğu sırada kapı açıldı ve içeri bir saldırgan girdi.