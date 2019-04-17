Kuzgun dizisi her hafta saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dila'nın Kuzgun'la arasındaki olayların dikkat çektiği yeni bölümde yaşananlar izleyicileri ekran başına kitledi. Heyecan dolu son bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanında neler yaşandığını merak etmeye başladı. Peki, Kuzgun 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte diziye dair dikkat çeken önemli detaylar...

KUZGUN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kuzgun kanlar içindeki Dila'yı hızla hastaneye getirir. Dila ameliyata alınır. Dila'nın kendisine sıkılan kurşunun önüne atlayarak yaralanması, Kuzgun'un Dila'yla olan ilişkisine bakışını değiştirir.

KUZGUN KENDİNİ SORUMLU TUTUYOR

Dila'nın yaralanmasından kendisini sorumlu tutan Kuzgun, hissettiği derin acıyla birlikte ilk kez inkar ettiği duygularıyla da yüzleşir. Kuzgun'u hastanedeki zor anlarında Kumru teselli etmeye çalışır.

DİLA TEHLİKEYİ ATLATIYOR

Dila ameliyattan çıkar, hayati tehlikeyi atlatır. Kuzgun hastanede ve taburcu olduktan sonra evde bir an olsun Dila'yı yalnız bırakmaz, üzerine titrer. Bu anlarda Dila'ya olan aşkı, Kuzgun'a kalbinin yerini hatırlatacaktır.

SEDA VE KARTAL'IN YOLU KESİŞİYOR

Öte yandan, Bora'nın düzenlediği saldırıda bacağından hafif yaralanan Seda ile Kartal'ın yolu kesişir. Bu iki insanın yalnızlıkları kalplerine hiç tahmin etmeyecekleri bir tohum bırakacaktır. Diğer tarafta, Meryem de Kartal'ın paradan kaynaklandığını zannettiği yarasına merhem olmaya çalışırken oğlunun bir sırrını öğrenir.

KUZGUN SALDIRIYI KİMİN YAPTIĞINI ARAŞTIRIYOR

Dila taburcu olduktan sonra Kuzgun saldırıyı kimin planladığını araştırmaya başlar. Kuzgun'un saldırının arkasındaki ismin Bora Dağıstanlı olduğunu öğrenmesi çok uzun sürmez. Kuzgun yaşananların hesabını kesmek için harekete geçecekken Behram Adıvar duvarına çarpar.