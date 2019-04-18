Müge Anlı canlı yayınında Konya'da işlenen cinayet hakkında şok gelişme! 18 Nisan Müge Anlı son bölüm izle 18.04.2019 13:39

Müge Anlı canlı yayınında Konya'da işlenilen cinayet hakkında son dakika gelişmeleri yaşandı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Konya'daki evlerinde öldürülen Büyükşen ailesi olayında son durum ne oldu? Cinayet sonrası Büşra'nın telefonundaki mesajlar neden silindi? Cinayet gecesine ait detaylar ve daha fazlası için 18 Nisan Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz.