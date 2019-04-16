Kısa bir süre önce izleyici karşısına çıkan Hercai dizisi izleyicilerin beğenisini kazanan yapımlardan birisi oldu. Hercai'nin geçen hafta yayınlanan bölümünde konakta ortalık iyice karıştı. Miran'ın Reyyan'ı konağa getirmesi bölüme damgasını vurdu. Birçok kişinin merakla beklediği Hercai 6. bölüm fragmanı yayınlandı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Miran'ın, Reyyan'ı konağa getirmesiyle Aslanbey ailesi şok oluyor. Konakta zor zamanlar geçiren Reyyan, mutluluğa ne zaman ulaşacak? Tüm Midyat'ın duyduğu bu olay karşısında Azize Aslanbey'in tepkisi ne olacak?

GÖNÜL, MİRAN'IN KARARINI NASIL KARŞILAYACAK?

Miran'a kavuşma hayaliyle yaşadıklarını sineye çeken Gönül, bu kadarını kaldırabilecek mi? Biricik kızını Miran'ın elinden kurtarmak isteyen Zehra Şadoğlu, Aslanbey konağını basıyor.

MİRAN VE ZEHRA ŞADOĞLU KARŞI KARŞIYA

Düğünden sonra yaşadığı acılarla iyice yıpranan anne, Miran ile karşı karşıya geliyor. Miran'a unutamayacağı bir tokat atan Zehra, kızını geri alabilecek mi?

YAREN'DEN BÜYÜK PLAN

Kaybettiği her şey için Reyyan'ı suçlayan Yaren, büyük planlar peşinde! Miran Aslanbey'e tehditler savuran Yaren nasıl bir yol izleyecek? Bu sefer de kaybetmek istemeyen Yaren'in hedefi kim?