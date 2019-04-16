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  • 16.04.2019
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Başrollerini paylaşan ve 'in paylaştığı ai yine rekortmen

ai’nin başrollerini paylaşan ve de büyük bir popülarite elde etti.

Rekortmen Hercai
Cuma akşamı atv'de ekrana gelen Hercai, rekora doymuyor. Bu hafta beşinci bölümüyle ekrana gelen dizinin ilk bölümü, YouTube'da 15 milyon izlenmeye ulaşmıştı. ai, 'en hızlı 1 milyon aboneye ulaşan" dizi olmuştu.

Dizinin altıncı ölüm fragmanı yayınlandıktan sadece 24 saat sonra YouTube'ta 5 milyon izleme elde etti. Hercai, televizyonların sosyal medya ölçümlerini yapıp yayınlayan The WIT Raporu'na göre Twitter'da Avrupa'nın en çok yorum yapılan dizisi olmayı da başardı.

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