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  • Son Güncelleme: 17.04.2019 10:01

canlı yayınına çıkan Tony Back'in Türk babası bulundu mu? 17 Nisan Müge Anlı canlı izle

canlı yayınında arka arkaya sıcak gelişmeler yaşanacak. İsveç'ten konsolosluk aracılığı ile programına gelen Tony Back'in Türk babası bulundu mu? Konya'da kızlarının gözü önünde işlenen Büyükşen ailesi cinayeti hakkında son dakika gelişmeleri! Hepsi ve daha fazlası 17 Nisan Müge Anlı canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında son dakika gelişmeleri! İsveçli bir ailenin yanında büyüyen, 49 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Tony Back, biyolojik babasına kavuşacak mı? Yaşı geçtikçe babasıyla tanışmayı daha çok istediğini belirten Tony'nin isteği olacak mı? Konya'da kızlarının göz önünde öldürülen Büyükşen ailesinin kar maskeli katili kim? Memur emeklisi 55 yaşındaki Metin Büyükşen ile 54 yaşındaki eşi Necla Büyükşen, mehir cinayetine mi kurban gitti? programında bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 17 Nisan Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

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