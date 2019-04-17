ATV CANLI YAYIN
Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri! İsveçli bir ailenin yanında büyüyen, 49 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Tony Back, biyolojik babasına kavuşacak mı? Yaşı geçtikçe babasıyla tanışmayı daha çok istediğini belirten Tony'nin isteği olacak mı? Konya'da kızlarının göz önünde öldürülen Büyükşen ailesinin kar maskeli katili kim? Memur emeklisi 55 yaşındaki Metin Büyükşen ile 54 yaşındaki eşi Necla Büyükşen, mehir cinayetine mi kurban gitti? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 17 Nisan Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...
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