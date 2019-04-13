Ekranların sevilen ismi Murat Yıldırım'ın dün doğum günüydü. İman Elbani, eşi Murat Yıldırım'ın doğum gününü Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının çekildiği stüdyoda pasta keserek kutladı.
Elbani o anları sosyal medya hesabından "Happy birthday my beloved husband" notunu düşerek paylaştı.
HAYRANLARI DA UNUTMADI!
Hayranları da Murat Yıldırım'ın doğum gününü unutmadı. Twitter'dan #İyikiDoğdunMuratYıldırım hashtagi ile başarılı sunucunun doğum gününü kutladı.
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