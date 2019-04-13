Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Murat Yıldırım'a doğum günü sürprizi Fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım'ın dün doğum günüydü.Eşi İman Elbani Murat Yıldırım'ın doğum gününü Kim Milyoner Olmak İster stüdyosunda pasta keserek kutladı.



Ekranların sevilen ismi Murat Yıldırım'ın dün doğum günüydü. İman Elbani, eşi Murat Yıldırım'ın doğum gününü Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının çekildiği stüdyoda pasta keserek kutladı.









Elbani o anları sosyal medya hesabından "Happy birthday my beloved husband" notunu düşerek paylaştı.

HAYRANLARI DA UNUTMADI!

Hayranları da Murat Yıldırım'ın doğum gününü unutmadı. Twitter'dan #İyikiDoğdunMuratYıldırım hashtagi ile başarılı sunucunun doğum gününü kutladı. Hayranları da Murat Yıldırım'ın doğum gününü unutmadı. Twitter'dan #İyikiDoğdunMuratYıldırım hashtagi ile başarılı sunucunun doğum gününü kutladı. TÜM MANŞETLER