'BEN HİÇ BÖYLE OLMAMIŞTIM'

Hercai 6.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanın açılışında Miran'ın 'Ben hiç böyle olmamıştım' feryatlarına Reyyan'ın namlunun ucundaki sahneleri eşlik ediyor. Peki Reyyan'ın başına silah dayayan kim?