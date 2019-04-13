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  • 13.04.2019 14:57
  • Son Güncelleme: 13.04.2019 15:10

6. ında Reyyan'ın başına silahı dayayan kim?

ekranlarında yayınlandığı günden bu yana fırtınalar estiren dizisi 5.ün ardından yayınlanan 6. ı ile daha şimdiden nefesleri kesti. Miran ile Reyyan'ın bir intikamdan doğan aşklarının anlatıldığı Hercai'nin 6.yeni bölüm fragmanın Reyyan'ın alnına dayanan silahın başında kim var merak ediliyor. Miran'ın 'Ben hiç böyle olmamıştım' feryatları ise çok konuşulacak. İşte Hercai'nin sosyal medyanın gündemine düşen 6.yeni bölüm fragmanı.

'BEN HİÇ BÖYLE OLMAMIŞTIM'

Hercai 6.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanın açılışında Miran'ın 'Ben hiç böyle olmamıştım' feryatlarına Reyyan'ın namlunun ucundaki sahneleri eşlik ediyor. Peki Reyyan'ın başına silah dayayan kim?

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