'BEN HİÇ BÖYLE OLMAMIŞTIM'
Hercai 6.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanın açılışında Miran'ın 'Ben hiç böyle olmamıştım' feryatlarına Reyyan'ın namlunun ucundaki sahneleri eşlik ediyor. Peki Reyyan'ın başına silah dayayan kim?
'BEN HİÇ BÖYLE OLMAMIŞTIM'
Hercai 6.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanın açılışında Miran'ın 'Ben hiç böyle olmamıştım' feryatlarına Reyyan'ın namlunun ucundaki sahneleri eşlik ediyor. Peki Reyyan'ın başına silah dayayan kim?
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