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Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım'a eşi İman Elbani'den anlamlı sürpriz

Fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım'ın dün doğum günüydü.Eşi İman Elbani Murat Yıldırım'ın doğum gününü Kim Milyoner Olmak İster stüdyosunda pasta keserek kutladı. Elbani, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Öte yandan hayranları da Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusunun doğum gününü unutmadı...

14.04.2019 00:43 - Son Güncelleme: 14.04.2019 01:25
Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım'a eşi İman Elbani'den anlamlı sürpriz

Ekranların sevilen ismi Murat Yıldırım'ın dün doğum günüydü.

MURAT YILDIRIM'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ - İzlemek için tıklayın

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım'a eşi İman Elbani'den anlamlı sürpriz

İman Elbani, eşi Murat Yıldırım'ın doğum gününü Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının çekildiği stüdyoda pasta keserek kutladı.

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım'a eşi İman Elbani'den anlamlı sürpriz

Elbani o anları sosyal medya hesabından "Happy birthday my beloved husband" notunu düşerek paylaştı.

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım'a eşi İman Elbani'den anlamlı sürpriz

HAYRANLARI DA UNUTMADI!
Hayranları da Murat Yıldırım'ın doğum gününü unutmadı.

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım'a eşi İman Elbani'den anlamlı sürpriz

Twitter'dan #İyikiDoğdunMuratYıldırım hashtagi ile başarılı sunucunun doğum gününü kutladı.

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