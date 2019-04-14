Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım'a eşi İman Elbani'den anlamlı sürpriz
Fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım'ın dün doğum günüydü.Eşi İman Elbani Murat Yıldırım'ın doğum gününü Kim Milyoner Olmak İster stüdyosunda pasta keserek kutladı. Elbani, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Öte yandan hayranları da Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusunun doğum gününü unutmadı...
14.04.2019 00:43
- Son Güncelleme: 14.04.2019 01:25
Ekranların sevilen ismi Murat Yıldırım'ın dün doğum günüydü.
MURAT YILDIRIM'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ - İzlemek için tıklayın
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