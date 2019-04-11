ATV CANLI YAYIN

Bir Zamanlar Çukurova ATV ekranlarında yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Perşembe günleri reyting sıralamasını altüst eden dizinin yeni bölümünde ortalık iyice karışıyor. Züleyha yeni bölümde yaşadığı hayattan vazgeçiyor, yaşadığı her saniye ona eziyet gibi gelmeye başlıyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 28. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hünkar'ın ölümden döndürdüğü Züleyha'yı artık daha zor günler bekliyor. Felaketten felakete sürüklenen Züleyha artık yaşamak istemiyor, yaşadığı her saniye onu mahvediyor.

ÇUKUROVA'DA KİLİTLER VURULUYOR!

Hünkar'ın kararıyla akıl hastanesine kapatılan Züleyha, hayatının kalanını orada mı geçirecek? Her olayı yakından takip eden Saniye ve Gaffur, konağın büyük bir sırrına daha ortak oluyor.

GAFFUR HEDEFİNE ULAŞABİLECEK Mİ?

Yamanlar'ın sırlarını, sermayesi gibi kullanmaya meraklı Gaffur, bu sefer hedefine ulaşabilecek mi? Seher, Gaffur'un başına ne çoraplar örecek?

DEMİR'E KÖTÜ SÜRPRİZ

Olanlardan habersiz ofisinde oturan Demir karşısında Jandarma'yı görünce neye uğradığını şaşırıyor. Hakkında Fekeli'nin evini basıp Yılmaz'ı vurduğuna dair şikayet olan Demir parmaklıklar ardına geçiyor.

YILMAZ, MÜJGAN'I ARIYOR

Herkes Demir'i Jandarma'ya kimin şikayet ettiğini merak ediyor, Fekeli ve Yılmaz bile… Elim bir kazayı daha atlatarak tekrar hayata dönen Yılmaz, gözlerini açar açmaz Müjgan'ı arıyor. Yılmaz, Müjgan'ı bir kez daha geri getirmeyi başarabilecek mi?