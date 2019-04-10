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Çarpışma dizisinin Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ herkesi şaşırttı! Meğer...

Bu zamana kadar aldığı projelerde gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ son olarak Çarpışma adlı dizide boy gösteriyor. Polis karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ herkesi kendisine hayran bırakırken, vatandaşlar yıldız oyuncu ile ilgili gerçekleri internette araştırıyor. Çarpışma dizisinin Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ'un boyunun uzunluğu çoğu kişi tarafından merak konusu oldu. Peki Kıvanç Tatlıtuğ'un boyu ne kadar? İşte ekranların sevilen yüzleri, ünlü isimlerin boyları...

10.04.2019 22:01 - Son Güncelleme: 10.04.2019 22:08
Çarpışma dizisinin Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ herkesi şaşırttı! Meğer...

Bu zamana kadar aldığı projelerde gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ son olarak Çarpışma adlı dizide boy gösteriyor. Polis karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ herkesi kendisine hayran bırakırken, vatandaşlar yıldız oyuncu ile ilgili gerçekleri internette araştırıyor. Hayranlarının Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ'un boyunun uzunluğu çoğu kişi tarafından merak konusu oldu. Peki Kıvanç Tatlıtuğ'un boyu ne kadar? İşte ekranların sevilen yüzleri, ünlü isimlerin boyları...

Çarpışma dizisinin Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ herkesi şaşırttı! Meğer...

İşte ünlülerin boyları...

Çarpışma dizisinin Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ herkesi şaşırttı! Meğer...

Dilan Çiçek Deniz- 1.77

Çarpışma dizisinin Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ herkesi şaşırttı! Meğer...

Aras Bulut İynemli - 1.82

Çarpışma dizisinin Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ herkesi şaşırttı! Meğer...

Çağatay Ulusoy - 1.90

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