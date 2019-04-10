Hercai 5. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Atv'nin Cuma günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen yeni dizisi Hercai 5. yeni bölüm heyecanla bekleniyor. İzleyici Hercai 5. yeni bölüm 1. fragmandan sonra merakla Hercai 5. yeni bölüm 2. fragmanın gelip gelmeyeceğini bekliyordu. İşte Aslanbeyler ile Şadoğulları'nın büyük savaşında 5. perde!
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