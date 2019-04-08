Zalim İstanbul dizisi ilk bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Diziyi ekranlardan takip eden izleyiciler Zalim İstanbul hakkında detayları araştırma yapmaya başladı. Zalim İstanbul dizisi nerede çekiliyor sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, Zalim İstanbul oyuncuları kimler? İşte diziye dair merak edilen detaylar...

ZALİM İSTANBUL DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Zalim İstanbul dizisinin isminin ilk açıklanan ismi "Artvinli" idi. İlk bölümlerinin Artvin'de çekilmesi planlanan diziye, hava koşullarının engel olmasıyla ilk çekimler Antakya'da yapıldı. Antakya'da tamamlanan bölge çekimlerinin ardından ekip İstanbul'a geçti ve geriye kalan çekimleri İstanbul Kuzguncuk'ta yapmaya başladı.

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Dem gibi isimler yer alıyor.

ZALİM İSTANBUL KONUSU

Değerlerine bağlı, gururlu ve biraz da tutucu, tam bir Anadolu kadınıdır Seher. Seher'in gözünde evlatlarının üçü de pırlantadır. O kadar ki, bir tek çocuklarıyla ilgili büyük konuşur Seher,"Hamurlarını toprağımda ellerimle yoğurmuşum! Yanlış yapmaz, günah, haram bilmez benim evlatlarım"

Seher ailesi ile adım attığı Karaçay köşkünde, en korktuğu şeyle; çocuklarıyla, hırsla, parayla sınanacak, yaşananlar iki aileyi de temelden sarsacak, hayatlarındaki taşları yerinden oynatacaktır.

Lojistik sektörünün devlerinden, Agah Karaçay çocukluğunda geçirdiği kaza nedeni ile tekerlekli sandalyeye mahkum kalan yeğenine memleketinden "gelin" aramaktadır. Teklif evin yadigarı tarafından memleketlisi, babaanne Neriman'a ulaşır. Neriman, Seher'in ölse böyle bir teklifi kabul etmeyeceğini bildiği için, küçük torununu da ikna ederek usta bir düzenbazlığa girişir.

Karaçayların ise dışarıdan görünen güçlü, ihtişamlı ve renkli yaşamının öteki yüzü, tehlikeli sırlar barındırmaktadır. Seher ailesi ile adım attığı Karaçay köşkünde, en korktuğu şeyle; çocuklarıyla, hırsla, parayla sınanacak, yaşananlar iki aileyi de temelden sarsacak, hayatlarındaki taşları yerinden oynatacaktır.