Ekranlarının sevilen dizisi Söz yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyicilerin karşısına çıktı. Yeni bölümde Yavuz'a yardım eden Derya'nın başı belaya giriyor. Aksiyonun dorukta olduğu son bölümün ardından izleyiciler merakla Söz 78. yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Söz'ün 78. bölümünden ilk sahne paylaşıldı.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz'a yardım eden Derya'nın başı beladadır. Mesleğinden atılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Derya için bu olay zor günlerin başlangıcı olacaktır.

KEŞANLI SEVDİĞİ KADINI KURTARMAK İÇİN UĞRAŞIYOR

Melisa'nın Cahit tarafından tutsak edildiğini öğrenen Keşanlı, Eylem'in de yardımıyla Melisa'nın tutulduğu yeri öğrenir. Kardeşleriyle birlikte sevdiği kadını kurtarmak için harekete geçer.

LİNDA'NIN HAİN PLANI

Derya'yı düşürdüğü zor durumdan kurtarmak isteyen Yavuz, aynı zamanda El Muğdar'ı geri almak için çabalayan Linda'nın hain planı ile karşı karşıyadır.

TİM HAREKETE GEÇİYOR

Kurulacak terör devleti için ilk somut adım olarak Türkiye sınırına yakın bir bölgede düzenlenen tören canlı olarak tüm dünya medyasında yayınlanır. Sınırımıza yakın bölgede çekilen sözde devlete ait bayrağı indirmek için Tim süratle harekete geçer.

DERYA'NIN HAYATI TEHLİKEDE

Linda'nın tehditleri üzerine Yavuz Derya'nın hayatının tehlikede olduğunu anlayıp canla başla Derya'ya ulaşmaya çalışır. Bu sırada Derya da Linda'nın kendisi için gönderdiği tetikçi ile gerilim dolu bir yolculuğa çıkar.