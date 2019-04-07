Zengin ve Yoksul dizisi tanıtımlarıyla izleyicilerin dikkatini çeken bir dizi olmayı başardı. Dizi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Şimdi izleyiciler Zengin ve Yoksul hakkındaki detayları araştırıyor. Zengin ve Yoksul'un Nihal'i Gülcan Arslan kimdir sorusu merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki, Gülcan Arslan kimdir? İşte diziye dair detaylar...

GÜLCAN ARSLAN KİMDİR?

Gülcan Arslan, 1 Mayıs 1986 yılında Sakarya'nın Karasu ilçesinde hayata gözlerini açtı. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi alarak, birçok dizi ve reklamda rol aldı.

İlk olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan "Sardunya Sokak" adlı dizide oynadı. Daha sonra 2008 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan "Sınıf" adlı dizide oynayan güzel oyuncu yine 2008'de Kanal D ekranlarında yayınlanan "Hepimiz Birimiz İçin" adlı dizide rol aldı.

Aynı sene ATV ekranlarında yayınlanan "Gurbet Kuşları" adlı dizide oynadı. 2009 yılında TRT1 ekranlarında yayınlanan "Kafkas" adlı dizide boy gösterdi. 2010 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan "Kahramanlar" adlı dizide oynadı. İlk baş rolünü "Her Şeye Rağmen" dizisinde oynadıktan sonra, 2012 yılında Star TV ekranlarında yayınlan " Bir Çocuk Sevdim" adlı dizide 39 bölüm başrol oynadı.

2013'de 8. sezonuna başlayan Arka Sokaklar dizisinde 1 sezon Komiser Leyla Candaş karakterini, 2014 yılında yeni başlayan Günahkar dizisinde Saliha karakterini canlandırmıştır.

Dizi haricinde 2009 yılında Türkcell Nokia N71 ve Eti Çay Keyfi reklâmlarında oynadı. 12 Kasım 2015'te Star TV'de yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde 14 bölüm Fahriye Sultan'ı canlandırmıştır.

ZENGİN VE YOKSUL NİHAL KARAKTERİ HAKKINDA

24 yaşında, Aysel'in ablası... Meral teyzesi gibi o da çok güzel bir kadın. Güzelliğini ve bunun insanlar üzerindeki etkisini bir yaşam ayrıcalığına dönüştürmek için dürüstlük, vefa gibi erdemlerden vazgeçebiliyor. Ama sinirleri zayıf, iradesi zayıf, muhakemesi zayıf... Zorluklar karşısında soğukkanlılığını kaybediyor. Annesinin faydacı ikiyüzlülüğünden bir miktar nasiplenmiş ama onun kadar istikrarlı değil bu konuda. Kötü niyetli biri değil özünde, sadece umutsuz derece yaşadığı hayattan kurtulmak istiyor.