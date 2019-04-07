Zengin ve Yoksul dizisi tanıtımlarıyla izleyicilerin dikkatini çeken bir dizi olmayı başardı. Dizi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Şimdi izleyiciler Zengin ve Yoksul hakkındaki detayları araştırıyor. Zengin ve Yoksul'un Aysel'i Damla Colbay kimdir sorusu merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki, Ayseli Damla Colbay kimdir? İşte diziye dair detaylar...

ZENGİN VE YOKSUL'UN AYSEL'İ DAMLA COLBAY KİMDİR?

Damla Colbay, 14 Ocak 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Üniversite stajı için geldiği İstanbul'da, Kara Para Aşk dizisinde oynadığı "Demet" karakteriyle tanınmıştır. 2015 yılında Hayat Mucizelere Gebe isimli dizinin kadrosuna başrol olarak girdi ve "İnci" karakterini oynadı. Damla Colbay, son olarak İçerde dizisinde "Eylem" karakterini canlandırıyor.

Sailor Moon çizgi romanı ve yönetmen Pedro Almodovar hayranı olan oyuncu, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde oyunculuk öğrenimine devam etmektedir.

ZENGİN VE YOKSUL AYSEL KARAKTERİ HAKKINDA

Aysel 22 yaşında, çocukluktan beri annesinin zengin akrabalarının karşısında eğilip bükülmesinden, onun yerine utanmaktan fazlasıyla hassaslaşmış, sevgisinde de öfkesinde de çok şiddetli bir genç kadın. Melonkolik bir yapısı var. Gururunu her şeyden çok önemsiyor. Başkalarının üstüne basılarak elde edilecek bir başarıdansa hayal kırıklığına uğramayı tercih ediyor. Temiz bir vicdana sahip olmak, konfor sahibi olmaktan daha önemli onun için.