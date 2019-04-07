Zengin ve Yoksul dizisi tanıtımlarıyla izleyicilerin dikkatini çeken bir dizi olmayı başardı. Dizi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Şimdi izleyiciler Zengin ve Yoksul hakkındaki detayları araştırıyor. Zengin ve Yoksul'un Karan'ı Gökhan Alkan kimdir sorusu merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki, Gökhan Alkan kimdir? İşte diziye dair detaylar...

GÖKHAN ALKAN KİMDİR?

8 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1.88 boyunda, 85 kilo ve yay burcudur. Gökhan Alkan, Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Öğretmenliği Lisans ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret - Pazarlama ön lisans bölümlerini bitirdi. Üniversite yıllarında tiyatro ve müzik üzerine çalışmalar yaptı.

Defnenin Bir Mevsimi sinema filmi ve TRT Televizyon filmleri projesi kapsamında Makas adlı filmde başrol oyuncusu olarak çalıştı. Defnenin Bir Mevsimi birçok festivalde ödülle taçlandırıldı ve son olarak 9. Montreal Türk Filmleri Şenliği'nde En İyi Film Ödülü'ne layık görüldü.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı. Show TV'de yayınlanan Her şey Yolunda Merkez dizisinde Cem Karabey karakterini canlandırdı.

Gurbette Aşk dizisinde başrol oyuncusu oldu.Kocamın Ailesi adlı dizide oynadığı başrol Tarık karakterini canlandırdı. Seviyor Sevmiyor adlı dizide canlandırdığı Yiğit Balcı karakteriyle başarısını kenetledi ve 2016 yılında Güney Kore'nin en prestijli ödülü olan APAN ( Asia Pasific Actors Network ) Drama Ödül töreninde Asya Pasifik özel ödülünün sahibi oldu.

ZENGİN VE YOKSUL KARAN KARAKTERİ HAKKINDA

25 yaşında yakışıklı karizmatik bir genç. Ciddi ve ağırbaşlı görüntüsünün altında eğlenceli, esprili bir yanı var. Ailesinin biricik oğlu. Özenle, sevgiyle ama şımartılmadan, adil ve vicdanlı olması öğütlenerek büyütülmüş. Yurtdışında okuduğu için ailesinin başına gelen felaketlerden haberi olmamış. Karan'ın kalbi intikam ateşi ile dolu. Ancak, intikamı ve aşkı arasında kalacak.