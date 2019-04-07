Zengin ve Yoksul dizisi tanıtımlarıyla izleyicilerin dikkatini çeken bir dizi olmayı başardı. Dizi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Şimdi izleyiciler Zengin ve Yoksul hakkındaki detayları araştırıyor. Zengin ve Yoksul'un Aleyna'sı Elif Doğan kimdir sorusu merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki, Elif Doğan kimdir? İşte diziye dair detaylar...

ELİF DOĞAN KİMDİR?

6 Eylül 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Elif Doğan, İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'ne devam ederken yan dal olarak aynı üniversitede Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümüne dahil oldu.

Uzun yıllar şan eğitimini sürdüren ve Müzikal oyunlarda görev alan Doğan, 2016 yılında Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile ilk kez kamera karşısına geçti. Televizyon kariyeri aynı yıl içinde yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde Zeynep karakteri ile devam etti. 2017-2018 yıllarında Çukur dizisinde Hale karakterini canlandıran Doğan, Darısı Başımıza dizisinde Öykü karakterini oynadı.

Son olarak Zengin ve Yoksul dizisinde Aleyna karakterine oynamaktadır.

ZENGİN VE YOKSUL ALEYNA KARAKTERİ HAKKINDA

22 yaşında çok güzel, havalı, girişken, eğlenceli bir genç kadın. Anne ve babasının göz bebeğidir. Pamuklara sarılarak büyütülmüş, bir dediği iki edilmemiş, mutlu bir çocukluk geçirmiştir. Babasını başarılı bir iş adamı, evine sadık bir eş olarak bilir. Çok güzel bir kız olduğu için erkekler etrafında pervane olurlar ama onun aradığı büyük bir aşktır.