Hercai dizisi kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran dizilerden birisi oldu. Şimdi dizinin izleyicileri merakla Hercai ile ilgili detayları araştırıyor. Hercai dizisinin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin kimdir sorusu merak edilen sorular arasında yer alıyor.

HERCAİ DİZİSİNİN ZEHRA ŞADOĞLU'SU FERİDE ÇETİN KİMDİR?

5 Kasım 1980 yılında İstanbul'da dünya'ya gelen Feride Çetin, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü'nü bitirdi ve ardından Marmara Üniversitesi'nde Sinema-TV yüksek lisansı yaptı. Marmara Üniversitesindeki lisansüstü eğitimine doktora öğrencisi olarak devam etmektedir.

Kariyerinin ilk zamanlarında kamera arkasında olmakla ilgilenen Çetin, bir dönem Tiyatro Araştırmaları Laboratuvarı adıyla Ayla Algan, Erol Keskin gibi önemli isimlerin açtığı deneysel tiyatro atölyesinin seçmelerini kazanmış ve burada bir seneye yakın ders almıştır. Ardından Kutluğ Ataman'ın asistanı olmak için gittiği İki Genç Kız filminin setinde Ataman tarafından keşfedilip filmin başrolüne seçilmiş ve büyük beğeni toplayan Behiye karakterini canlandırarak oyunculuk macerasına başlamıştır.

2006 yılında İki Genç Kız filmindeki performansıyla 13. Adana Altın Koza Film Festivalinde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Aynı yıl 17. Ankara Film Festivali ve 11. Sadri Alışık Sinema Ödüllerinden de Umut Veren Sinema Oyuncusu ödüllerini alarak toplamda üç ödül kazanmıştır.

Oyunculuğun yanı sıra çevirmenlik, dergicilik, gazetecilik deneyimi de olan genç oyuncunun kendisinin yönettiği 15 kadar kısa filmi de bulunmaktadır.

Kendisi ayrıca ingilizce, almanca ve ispanyolca olarak üç dil bilmektedir. Zaman zaman Radikal Kitap ekine de yazılar yazmakta olan Çetin, televizyonda son olarak 2011 yılında Star Tv'de yayınlanan Anneler İle Kızları dizisinde Gülizar karakterini canlandırmıştır.

Bunun dışında 2011 yılında gerçekleştirilen 48. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde en iyi film ödülünü kazanan Güzel Günler Göreceğiz filminde beş ana karakterden biri olan Figen karakterine hayat vermiştir.

Tiyatro çalışmalarına da ağırlık veren oyuncu 2011 yılında Umut Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye konulan Yalan İçinde Yalan isimli tiyatro oyununda Heather Fazackerly karakterini canlandırmıştır.

Kendisi 2013 yılında gösterime girecek Semir Aslanyürek'in filmi Lal ve Altan Dönmez'in yönettiği Taş Mektep adlı iki filmle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanmaktadır.