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  • 05.04.2019 19:44
  • Son Güncelleme: 05.04.2019 19:44

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Kısa sürede ekranların sevilen dizilerinden birisi olan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitleyecek. Şimdi birçok kişi ve Herca dizisindeki konak nerede sorularına yanıt arıyor. İşte dizinin çekildiği yeri merak edenler için araştırdık.

Hercai nerede çekiliyor?

Cuma akşamları ATV ekranlarında saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Hercai dizisi yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kitliyor. Diziyi büyük bir merakla takip eden izleyiciler Hercai hakkındaki detayları araştırıyor. Hercai dizisi nerede çekiliyor sorusu bu nedenle merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki, Hercai'deki konak nerede? İşte merakla araştırılan Malabadi Köprüsü'nün yeri...

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