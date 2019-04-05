5 Nisan Cuma günleri Gelinim Mutfakta programı büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Dün Kaynanaların yaptığı oylamanın ardından Gelinim Mutfakta'da birinci belli oldu. Yapılan oylamaya göre; Günün en düşük puanını alan gelini 9 puanla Burcu oldu. İkinci gelin ise 11 puanla Gülcan olurken, 15 puan alan Beyza ise üçüncülük elde etti. En yüksek puan ile çeyrek altının sahibi olan gelin 16 puanla Ezgi, çeyrek altının sahibi oldu. Peki Gelinim Mutfakta gün birincisi kim, çeyrek altını kim aldı? Kim elendi? İşte tüm detaylar. 5 Nisan Gelinim Mutfakta birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.

5 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU, KİM ELENDİ?

Haftanın en düşük puanını alan iki gelini Beyza ve Burcu oldu. Haftalık bazda en az puanı toplayarak programa veda eden isim 49 puanla Burcu olarak açıklandı.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

5 altın bileziğin sahibi olan yani haftalık bazda en yüksek puanı toplayan yarışmacı 67 puanla Gülcan oldu. Ezgi ise haftayı 65 puanla ikincilikle tamamladı.

5 NİSAN CUMA PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan gelin adayı 10 puanla Gülcan oldu. En düşük puanı alarak sondan ikinci olan gelin 11 puanla burcu oldu. En yüksek puanı alarak birinci olan gelinler 14 puanla Beyza ve Ezgi oldu. Kura sonucu çeyrek altını Ezgi kaptı. Ezgi büyük bir jest yaparak çeyrek altını diğer yarışmacıya verdi.