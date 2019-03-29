Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu? Yarışmadan kim elendi?

Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde eleme ve haftanın birincisi heyecanı yaşandı. En düşük puanı alan isim yarışmaya veda etti. En yüksek puanı alan haftanın birinci ise beş altın bileziği almaya hak kazandı. Yarışmayı merakla takip eden izleyiciler şimdi Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte bu haftanın detayları...

GELİNİM MUTFAKTA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bu haftanın birincisi belli oldu. Yarışmada gün sonuncusu Burcu oldu, Burcu'yu 10 puanla Beyza takip etti. Gün birincisi olup çeyrek altını almaya hak kazanan isim ise 13 puanla Ezgi oldu. Gülcan günü ikinci olarak tamamladı.

GELİNİM MUTFAKTA'DAN BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da haftalık değerlendirmesi sonunda yarışmaya veda eden isim 48 puanla Beyza ve kayınvalidesi Nazlı Hanım oldu. Haftanın birincisi ise 71 puanla Gülcan oldu ve 5 bileziği almaya hak kazandı. Ezgi ve Burcu ise 54 puan aldı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA NELER OLDU?

Hafta finaline bir gün kala mutfakta sinirler geriliyor. Reyhan Hanımın verdiği puanlamanın yankıları devam ediyor. Beyza, Burcu'nun buzdolabına kaynanası Birsel Hanımın fotoğrafını yapıştırması sorun oluyor. Reyhan Hanımın, Fatih Ürek'ten isteği herkesi çok şaşırtıyor.