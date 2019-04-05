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  • 05.04.2019 10:10
  • Son Güncelleme: 05.04.2019 10:10

Müge Anlı son dakika gelişmesi! Karaman'da sırra kadem basan Fatma Uyanık'a ne oldu? 5 Nisan

Müge Anlı canlı yayınında 546 gün önce Karaman'da sırra kadem basan Fatma Uyanık hakkında sıcak gelişmeler yaşanacak. Hafta içi her gün Atv ekranlarında saat 10.00'da izleyicisiyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Fatma Uyanık'a ne oldu? Müge Anlı'da bugün neler oluyor merak edenler, 5 Nisan Müge Anlı canlı yayını izleyebilirler!

ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayında Karaman'da kaybolan Fatma Uyanık hakkında sıcak gelişmeler yaşanacak. 4 Ekim 2017 tarihinde annesiyle birlikte yayla evine giden Fatma Uyanık, 2 gün boyunca bahçe işleri yaptıktan sonra ortadan kayboldu. Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Katrancık Yaylası'nda ki evinde kaybolan kadından, 6 Ekim gününden sonra bir daha haber alınamadı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşulanlardan yola çıkarak savcılık düğmeye bastı ve 4 kişiyi gözaltına aldı. Peki Fatma Uyanık'a ne oldu? Hepsi ve daha fazlasını 5 Nisan Müge Anlı canlı yayınından takip edebilirsiniz...

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