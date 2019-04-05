ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayında Karaman'da kaybolan Fatma Uyanık hakkında sıcak gelişmeler yaşanacak. 4 Ekim 2017 tarihinde annesiyle birlikte yayla evine giden Fatma Uyanık, 2 gün boyunca bahçe işleri yaptıktan sonra ortadan kayboldu. Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Katrancık Yaylası'nda ki evinde kaybolan kadından, 6 Ekim gününden sonra bir daha haber alınamadı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşulanlardan yola çıkarak savcılık düğmeye bastı ve 4 kişiyi gözaltına aldı. Peki Fatma Uyanık'a ne oldu? Hepsi ve daha fazlasını 5 Nisan Müge Anlı canlı yayınından takip edebilirsiniz...