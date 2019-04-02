La Casa de Papel'in yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu olmuştu. 2 sezonu ile bittiği düşünülen La Casa de Papel'den haber geldi. La Casa de Papel 3.sezonu ile Netflix platformunda olacak. İzleyicilerin büyük bir heyecanla beklediği fragmanda dizinin 3.sezonun ne zaman başlayacağı belli oldu. Dizinin 3.sezonu 19 Temmuz'da Netflix'te izleyicilerle buluşuyor. Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler.

LA CASA DE PAPEL 3.SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dünya çapında büyük yankı uyandıran La Casa de Papel dizisi ilk bölümü 2 Mayıs 2017'de yayınlanmış ve son bölümü ise 23 Kasım 2017 tarihinde yayınlanarak 2.sezon ile veda etmişti. İlgiyle izlenen ve izlenmeye devam eden La Casa de Papel dizisinin 3.sezonunun çekilip çekilmeyeceği merak konusu olmuştu. Daha sonra La Casa de Papel oyuncularının bizzat duyurduğu müjde Netflix Türkiye hesabından geldi. Sosyal medyada büyük ses getiren video binlerce beğeni aldı. Dizinin 3.sezonu 19 Temmuz'da Netflix'te izleyicilerle buluşuyor.

EKİBE YENİ İSİMLER KATILIYOR

La Casa De Papel'de yeni sezonda Hovik Keuchkerian 'Bogota', Najwa Nimri 'Alicia', Fernando Cayo 'Tamayo' ve 'The Engineer' olarak yeni üyeler katılıyor.

Önceki sezonlardan tanıdığımız karakterler Úrsula Corberó 'Tokio', Álvaro Morte 'The Professor', Jaime Lorente 'Denver', Miguel Herrán 'Rio', Darko Peric 'Helsinki', Alba Flores 'Nairobi', Esther Acebo 'Estocolmo', Itziar Ituño 'Raquel Murillo', Enrique Arce 'Arturo' Kiti Mánver 'Mariví', Juan Fernández 'Coronel Prieto' & Mario de la Rosa 'Suarez' ve dizinin yaratıcısı Álex Pina ile yönetmen Jesús Colmenar, yeni sezonda ekranlara dönüyorlar.

LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI

Úrsula Corberó - Tokyo

Itziar Ituño - Raquel Murillo

Álvaro Morte - Profesör

Pedro Alonso - Berlin

Alba Flores - Nairobi

Paco Tous - Moskova

Jaime Lorente - Denver

Miguel Herrán - Rio

Darko Peric - Helsinki

Kiti Mánver - Raquel'in annesi

Enrique Arce - Arturo Román

María Pedraza - Alison Parker

Anna Gras - Mercedes

Fernando Soto - Ángel

Juan Fernández - Coronel Prieto

Fran Morcillo - Pablo

Esther Acebo - Mónica Gaztambide

Clara Alvarado – Ariadna