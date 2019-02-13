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  • 13.02.2019
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' De ' dizisinin 'i , ' Men of ' ödül törenine katılmak üzere 'a geldi

De ’in sevilen oyuncusu , ’a geldi. Türk kahvesi içti

Berlin İstanbul'da
Tüm dünyada izlenme rekorları kıran ' De ' dizisinin 'i Pedro Alonso, 'GQ Men of The Year' ödül törenine katılmak üzere 'a geldi. Bu akşam gerçekleşecek törende 'Yılın Uluslararası Starı' ödülünü alacak olan Alonso, önceki akşam İstanbul turuna çıktı. Tarihi yerleri gezdikten sonra Cihangir Sur Balık'ta akşam yemeği yiyen Alonso, finalde Türk kahvesi içti.

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