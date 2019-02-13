Tüm dünyada izlenme rekorları kıran 'La Casa De Papel' dizisinin Berlin'i Pedro Alonso, 'GQ Men of The Year' ödül törenine katılmak üzere İstanbul'a geldi. Bu akşam gerçekleşecek törende 'Yılın Uluslararası Starı' ödülünü alacak olan Alonso, önceki akşam İstanbul turuna çıktı. Tarihi yerleri gezdikten sonra Cihangir Sur Balık'ta akşam yemeği yiyen Alonso, finalde Türk kahvesi içti.
- Saklambaç
- 13.02.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.