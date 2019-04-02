Öldürme Arzusu filmi 2018 yılında vizyona girdi. Vizyona girmesiyle birlikte dikkat çeken film bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Şimdi izleyiciler Öldürme Arzusu filminin oyuncuları kimler sorusuna yanıt arıyor. İşte Öldürme Arzusu konusu ne sorusuyla ilgili detaylar...

Paul Kersey, Ailesinin İntikamını Almak İçin Yemin Ediyor!

ÖLDÜRME ARZUSU OYUNCULARI

Öldürme Arzusu filminin oyuncuları arasında Bruce Willis, Vincent D'Onofrio ve Elisabeth Shue gibi isimler yer alıyor.

ÖLDÜRME ARZUSU KONUSU

Film, ailesine yapılan bir saldırıdan sonra kişisel adaletini sağlamak adına önüne çıkan her engeli aşmaya ant içmiş bir cerrahın hikayesini anlatıyor. Paul Kersey başarılı bir travma cerrahıdır. Tüm hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, ağır şekilde bıçaklanmış insanları hayata döndürmeye uğraşarak geçirmektedir. Stresli işinden vakit bulduğunda ise ailesiyle vakit geçirmeyi sevmektedir. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren Kersey için sahip olduğu bütün huzur büyük bir trajedi ile paramparça olur. Evine düzenlenen bir saldırı sonrası eşi hayatını kaybeder, kızı ise komaya girerek yaşam mücadelesi vermeye başlar. Hayatını tamamen değiştiren bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanır ve saldırganlar için gerçek bir ölüm makinesine dönüşür. Paul ne pahasına olursa olsun ailesinin intikamını almaya kararlıdır.

Orjinal Adı: Death Wish

Yönetmen: Eli Roth

Yapım Yılı: 2018 / ABD

Türü: Aksiyon, Dram, Suç