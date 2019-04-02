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  • 02.04.2019 16:41
  • Son Güncelleme: 02.04.2019 16:45

27.bölüm fragmanın Züleyha Yılmaz'a her şeyi anlıyor!

27.yeni bölüm fragmanı nefesleri kesti. Züleyha, Yılmaz'a Adnan ve Demir ile ilgili tüm gerçekleri anlacak mı? Perşembe akşamlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek yeni bölümüyle 4 Nisan akşamı saat 20.00'de yayında olacak. İşte ve yaşanacaklar.

Çukurova'da nefesler tutuldu! Uzun zamandır ince ince işlenen planlar suya mı düşüyor? Her şeye rağmen aşk galip mi gelecek? Yılmaz ve Müjgan tam mutluğun kapısını aralamışken çıkagelen Züleyha, heveslerini kursaklarında mı bırakacak?

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