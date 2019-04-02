Çukurova'da nefesler tutuldu! Uzun zamandır ince ince işlenen planlar suya mı düşüyor? Her şeye rağmen aşk galip mi gelecek? Yılmaz ve Müjgan tam mutluğun kapısını aralamışken çıkagelen Züleyha, heveslerini kursaklarında mı bırakacak?