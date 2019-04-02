Çukurova'da nefesler tutuldu! Uzun zamandır ince ince işlenen planlar suya mı düşüyor? Her şeye rağmen aşk galip mi gelecek? Yılmaz ve Müjgan tam mutluğun kapısını aralamışken çıkagelen Züleyha, heveslerini kursaklarında mı bırakacak?
Çukurova'da nefesler tutuldu! Uzun zamandır ince ince işlenen planlar suya mı düşüyor? Her şeye rağmen aşk galip mi gelecek? Yılmaz ve Müjgan tam mutluğun kapısını aralamışken çıkagelen Züleyha, heveslerini kursaklarında mı bırakacak?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.