ATV CANLI YAYIN

İlk iki bölümüyle izleyiciden tam not alan Hercai dizisi yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Reyyan'ın alevler içinde kalması izleyicilerin dikkatini çekti. Şimdi izleyiciler Hercai'nin yeni bölümünde neler olacağını merak ediyor. Hercai 3. bölüm canlı izle seçeneğini haberimizin üst kısmında bulabilirsiniz.

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

İntikam ateşiyle inşa edilen evlilik, Aslanbey ailesinin planladığı gibi son bulmuş, Miran, Reyyan'ı ertesi gün terk etmiştir. Bu acıyı kaldıramayan Reyyan, Miran'la ilk gecesini yaşadığı kulübeyi ateşe verir.



REYYAN İNTİHAR MI EDİYOR?

Reyyan, acı dolu yaşantısına intiharla son mu verecek? Miran, aldığı intikamın haberini vermek için annesinin mezarına gider. İçinin soğumadığını itiraf eden Miran, Reyyan'a yaşattığı acıyı unutabilecek mi?

MİRAN YANAN KULENİN HABERİNİ ALIYOR

Yanan kulübenin haberini Fırat'tan duyan Miran, bu intikam savaşında suçu olmayan Reyyan'ı o halde mi bırakacak? Yıllardır nikahlı kocası Miran'ın kendisini sevmesini bekleyen Gönül, sonunda bu mutluluğa kavuşabilecek mi? Azat'ın silahından çıkan kurşunun kafasına isabet etmesiyle hastaneye kaldırılan minik Gül hayata gözlerini mi yumacak?