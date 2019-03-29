Hercai ilk iki bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerin dikkatini çeken Hercai dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü kimdir sorusu merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki, Akın Akınözü kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da doğmuştur. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım atmıştır. Genç oyuncu Arkadaşlar İyidir, Payitaht Abdülhamid ve Aslan Ailem dizileri ile izleyici karşısına çıkmıştır.

Akın Akınözü son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Miran karakterini canlandırmaktadır.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İntikam ateşiyle inşa edilen evlilik, Aslanbey ailesinin planladığı gibi son bulmuş, Miran, Reyyan'ı ertesi gün terk etmiştir. Bu acıyı kaldıramayan Reyyan, Miran'la ilk gecesini yaşadığı kulübeyi ateşe verir. Reyyan, acı dolu yaşantısına intiharla son mu verecek? Miran, aldığı intikamın haberini vermek için annesinin mezarına gider. İçinin soğumadığını itiraf eden Miran, Reyyan'a yaşattığı acıyı unutabilecek mi? Yanan kulübenin haberini Fırat'tan duyan Miran, bu intikam savaşında suçu olmayan Reyyan'ı o halde mi bırakacak? Yıllardır nikahlı kocası Miran'ın kendisini sevmesini bekleyen Gönül, sonunda bu mutluluğa kavuşabilecek mi? Azat'ın silahından çıkan kurşunun kafasına isabet etmesiyle hastaneye kaldırılan minik Gül hayata gözlerini mi yumacak?