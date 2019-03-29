Cuma akşamları ATV ekranlarında saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Hercai dizisi yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kitliyor. Diziyi büyük bir merakla takip eden izleyiciler Hercai hakkındaki detayları araştırıyor. Hercai dizisi nerede çekiliyor sorusu bu nedenle merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki, Hercai'deki konak nerede? İşte merakla araştırılan Malabadi Köprüsü'nün yeri...