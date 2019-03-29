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  • 29.03.2019 18:34
  • Son Güncelleme: 29.03.2019 18:34

? 'deki konak nerede? İşte Malabadi Köprüsü'nün yeri...

ATV ekranlarının kısa sürede sevilen dizisi yeni bölümüyle ekranlara geldi. Diziyi izleyen izleyiciler şimdi ve Hercai'deki konak nerede sorularına yanıt arıyor. Malabadi Köprüsü'nün yerini merak edenler için araştırdık.

Cuma akşamları ATV ekranlarında saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Hercai dizisi yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kitliyor. Diziyi büyük bir merakla takip eden izleyiciler Hercai hakkındaki detayları araştırıyor. Hercai dizisi nerede çekiliyor sorusu bu nedenle merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki, Hercai'deki konak nerede? İşte merakla araştırılan Malabadi Köprüsü'nün yeri...

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