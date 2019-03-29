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Hercai 3. yeni bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitleyecek! İşte Hercai son bölümde yaşananlar ve merak edilen detaylar...

Atv ekranlarında yayınlanan Hercai, yayınlanan 2 bölümüyle izleycisinden tam not aldı. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan diziye Reyyan Şadoğlu karakterine hayat veren Ebru Şahin ve Miran karakterini canlandıran Akın Akınözü damga vurdu. Peki Hercai 3. bölümde neler yaşandı? Hercai dizisindeki karakterleri canlandıran oyuncular kimlerdir? İşte Hercai dizisinin son bölümünden kareler ve dizi ile ilgili merak edilen detaylar...

29.03.2019 20:10 - Son Güncelleme: 29.03.2019 20:30
Hercai 3. yeni bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitleyecek! İşte Hercai son bölümde yaşananlar ve merak edilen detaylar...

İntikam ateşiyle inşa edilen evlilik, Aslanbey ailesinin planladığı gibi son bulmuş, Miran, Reyyan'ı ertesi gün terk etmiştir. Bu acıyı kaldıramayan Reyyan, Miran'la ilk gecesini yaşadığı kulübeyi ateşe verir.

Hercai 3. yeni bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitleyecek! İşte Hercai son bölümde yaşananlar ve merak edilen detaylar...

Reyyan, acı dolu yaşantısına intiharla son mu verecek?

Hercai 3. yeni bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitleyecek! İşte Hercai son bölümde yaşananlar ve merak edilen detaylar...

Miran, aldığı intikamın haberini vermek için annesinin mezarına gider. İçinin soğumadığını itiraf eden Miran, Reyyan'a yaşattığı acıyı unutabilecek mi?

Hercai 3. yeni bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitleyecek! İşte Hercai son bölümde yaşananlar ve merak edilen detaylar...

Yanan kulübenin haberini Fırat'tan duyan Miran, bu intikam savaşında suçu olmayan Reyyan'ı o halde mi bırakacak?

Hercai 3. yeni bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitleyecek! İşte Hercai son bölümde yaşananlar ve merak edilen detaylar...

Yıllardır nikahlı kocası Miran'ın kendisini sevmesini bekleyen Gönül, sonunda bu mutluluğa kavuşabilecek mi?

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