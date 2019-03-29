Hercai 3. yeni bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitleyecek! İşte Hercai son bölümde yaşananlar ve merak edilen detaylar...
Atv ekranlarında yayınlanan Hercai, yayınlanan 2 bölümüyle izleycisinden tam not aldı. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan diziye Reyyan Şadoğlu karakterine hayat veren Ebru Şahin ve Miran karakterini canlandıran Akın Akınözü damga vurdu. Peki Hercai 3. bölümde neler yaşandı? Hercai dizisindeki karakterleri canlandıran oyuncular kimlerdir? İşte Hercai dizisinin son bölümünden kareler ve dizi ile ilgili merak edilen detaylar...
29.03.2019 20:10
- Son Güncelleme: 29.03.2019 20:30
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