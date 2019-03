Yemekteyiz kim kazandı? 29 Mart Yemekteyiz haftanın finalinde yarışan isim Ercan Uçar olacak. Bu hafta Masterchef Türkiye yarışmacıları rekabet ettiler. En yüksek puanı alan isim ise haftanın birincisi olacak. Kimin kazanacağı ise merak konusu. Peki 29 Mart Yemekteyiz'de kim kazandı? Detaylar haberimizde... Yemekteyiz hafta içi her gün yayınlanan programda her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm marifetlerini konuşturuyor. Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar.

29 MART YEMEKTEYİZ'DE BİRİNCİ KİM OLDU?

YEMEKTEYİZ 25-29 Mart YARIŞMACILARI

ESRA AYDOĞDU KİMDİR?

Bu haftanın ilk gününde yarışa isim Esra Aydoğdu oldu.Aydoğdu,42 yaşında ve işletmeci. 19 yaşında bir oğlu ve aynı zamanda 16 yaşında ikizleri var. Spor Akademisi mezunu olan Esra Aydoğdu senelerce basketbol oynamış ve Milli Takım'a kadar yükselmiş. Daha önce katıldığı Yemekteyiz yarışmasında birinci olan yarışmacı daha sonra katıldığı Masterchef yarışmasında hem baskın karakteri hemde lezzetli yemekleri ile adından söz ettirdi.

TUĞÇE SÖKESOĞLU KİMDİR?

Tuğçe Sökesoğlu ise haftanın ikinci gününde yarıştı.29 yaşında olan Sökesoğlu işletme sahibi.Rizeli olan isim konservatuvar mezunu. Daha önce katıldığı Yemekteyiz yarışmasında ikinci oldu. TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında 9 hafta yarışan yarışmacı dikkat çekti.

MELTEM ALAN TAŞBAŞ KİMDİR?

Ekranların sevilen programında haftanın üçüncü günü yarışacan isim ise Meltem Alan Taşbaş oldu. Taşbaş, 3,5 yıllık evli ve bir çocuk annesi. Bugüne kadar birçok restoranda çalışan yarışmacı anne olduktan sonra mesleğine bir süre ara vermiş.Daha önce katıldığı yemekteyiz yarışmasında üçüncü olan yarışmacı Masterchef yarışmasında mutfaktaki başarısı ile en çok konuşulan isimler arasında yer aldı ve yarı finale kadar yarıştı.

MEHMET SUR KİMDİR?

Haftanın dördüncü gününde yarışan yarışmacı Mehmet Bey, 12 yıllık evli ve 3 çocuk babası. Aslen Diyarbakırlı olan yarışmacı uzun yıllar restaurantlarda çalıştıktan sonra şimdilerde kendi restauranlarını işletiyor. Yarışmacı daha önce katıldığı Yemekteyiz yarışmasında birincilik yaşamıştı. Masterchef yarışmasında tam 14 hafta kalan yarışmacı hem sempatik halleri hemde konuşmaları ile yarışmaya damga vurmuştu.

ERCAN UÇAR KİMDİR?

Haftanın sonun gününde yarışacak olan Ercan Bey, 6 yıllık evli ve iki çocuk babası. Aslen Maliye mezunu olan yarışmacı uzun yıllar yeme içme sektöründe operasyon müdürü olarak çalışmış. 11 sene İngiltere'de yaşayan yarışmacı daha önce katıldığı Yemekteyiz yarışmasında birinci olmuştu. Masterchef yarışmasında da kendine özgü karakteri ve çizgisi ile en çok konuşulan isimler arasına girmiştir.

YEMEKTEYİZ YARIŞMASI NEDİR?

YEMEKTEYİZ YARIŞMASINDA ŞAŞIRTAN DETAY

TV 8'de yayınlanan Yemekteyiz programındaki dış sesin kim olduğu merak ediliyordu. Yemekteyiz programında yüzünü görmediğimiz Tarkan Koç ifşa oldu. Yemekteyiz dış ses Tarkan Koç kimdir nereli fotoğrafı nasıl soruları merak ediliyor. Tarkan Koç, 25 Haziran 1971 tarihinde Ankara'da doğmuştur.

1988 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Ardından girdiği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera-Şan bölümünde okuduktan sonra 1997 yılında bu bölümü bitirdi.