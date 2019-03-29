Müge Anlı'daki sahte Mehdi hakkında şok gelişme! Sözde müritlerine attığı sesli mesaj canlı yayında ifşa oldu!
Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesi, tüm Türkiye'nin yüzünü güldürdü. 5 defineciyi Hz. Süleyman'ın gizli hazinesinin yerini bildiğini söyleyerek kandıran Nur Mehmet Pehlivan, Silivri'de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Müge Anlı,canlı yayında son dakika gelişmesini aktarırken; sözde Mehdi'nin sözde müritlerine attığı sesli mesajı dinletti. İşte (29 Mart) Müge Anlı son bölümde sahte Mehdi'nin ifşa olan mesajı...
Müge Anlı canlı yayınındaki kendisini Mehdi olarak ilan eden şarlatan tutuklandı. Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan Müge Anlı yine bir suçluyu ortaya çıkardı. Silivri Savcılığınca Müge Anlı canlı yayını ihbar kabul edildi ve kendisini Mehdi ilan ederek 5 kişiye define kazdıran Nur Mehmet Pehlivan tutuklandı.
MÜGE ANLI CANLI YAYINDA SÖZDE MEHDİNİN MESAJINI İFŞA ETTİ! TIKLA İZLE
"TÜRKİYE CUMHURİYETİ BENİM ÜZERİME DOSYALARI YIKMAYA ÇALIŞIYOR!"
Müge Anlı, 29 Mart canlı yayında sözde Mehdi'nin sözde müritlerine attığı sesli mesajı da ifşa etti. İşte şarlatan'ın sözleri:
Adım Nur Mehmet Pehlivan. Kod adım Mehti, kod adım, üstad. Ben bir yola çıktım sizinle birlikte hayatta yalnız. Bu yolda ölmek var dönmek yok. İster benimle devam edebilirsiniz, ister etmeyebilirsiniz. Şu an anladığım kadarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin alt güçleri benim üzerime dosyaları yıkmaya çalışıyorlar. Ama ben buradan sapasağlam, dimdik çıkacağımı biliyorum. Bu sürede hiç kimseyle iletişime geçmeyeceğim, tamamıyla temizlenene kadar. Temizlendikten sonra, sırtımı doğrulttuktan sonra, istediğim yere ulaştıktan sonra her birinizle tek tek iletişime geçeceğim. Şimdiden ister haklarınızı helal edin, isterseniz de helal etmeyin, benim size diyeceklerim bu. Her şey için teşekkürler.
bu yolda benimle devam etmek istersiniz ister etmezzsiniz.