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Müge Anlı'daki sahte Mehdi hakkında şok gelişme! Sözde müritlerine attığı sesli mesaj canlı yayında ifşa oldu!

Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesi, tüm Türkiye'nin yüzünü güldürdü. 5 defineciyi Hz. Süleyman'ın gizli hazinesinin yerini bildiğini söyleyerek kandıran Nur Mehmet Pehlivan, Silivri'de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Müge Anlı,canlı yayında son dakika gelişmesini aktarırken; sözde Mehdi'nin sözde müritlerine attığı sesli mesajı dinletti. İşte (29 Mart) Müge Anlı son bölümde sahte Mehdi'nin ifşa olan mesajı...

29.03.2019 13:22 - Son Güncelleme: 29.03.2019 13:22
Müge Anlı'daki sahte Mehdi hakkında şok gelişme! Sözde müritlerine attığı sesli mesaj canlı yayında ifşa oldu!

Müge Anlı canlı yayınındaki kendisini Mehdi olarak ilan eden şarlatan tutuklandı. Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan Müge Anlı yine bir suçluyu ortaya çıkardı. Silivri Savcılığınca Müge Anlı canlı yayını ihbar kabul edildi ve kendisini Mehdi ilan ederek 5 kişiye define kazdıran Nur Mehmet Pehlivan tutuklandı.

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA SÖZDE MEHDİNİN MESAJINI İFŞA ETTİ! TIKLA İZLE

Müge Anlı'daki sahte Mehdi hakkında şok gelişme! Sözde müritlerine attığı sesli mesaj canlı yayında ifşa oldu!

"EL SALLAYARAK GİTTİ"

Adliye'den çıkartılırken, "Yarın açıklama yapacağım." diyen şarlatanın pişkinliği ekip aracında da devam etti. Ekip aracının içinden el sallayan Nur Mehmet Pehlivanoğlu, 'izinsiz kazı yapmak' suçlamasıyla tutuklandı.

Müge Anlı'daki sahte Mehdi hakkında şok gelişme! Sözde müritlerine attığı sesli mesaj canlı yayında ifşa oldu!

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ BENİM ÜZERİME DOSYALARI YIKMAYA ÇALIŞIYOR!"

Müge Anlı, 29 Mart canlı yayında sözde Mehdi'nin sözde müritlerine attığı sesli mesajı da ifşa etti. İşte şarlatan'ın sözleri:

Adım Nur Mehmet Pehlivan. Kod adım Mehti, kod adım, üstad. Ben bir yola çıktım sizinle birlikte hayatta yalnız. Bu yolda ölmek var dönmek yok. İster benimle devam edebilirsiniz, ister etmeyebilirsiniz. Şu an anladığım kadarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin alt güçleri benim üzerime dosyaları yıkmaya çalışıyorlar. Ama ben buradan sapasağlam, dimdik çıkacağımı biliyorum. Bu sürede hiç kimseyle iletişime geçmeyeceğim, tamamıyla temizlenene kadar. Temizlendikten sonra, sırtımı doğrulttuktan sonra, istediğim yere ulaştıktan sonra her birinizle tek tek iletişime geçeceğim. Şimdiden ister haklarınızı helal edin, isterseniz de helal etmeyin, benim size diyeceklerim bu. Her şey için teşekkürler.

bu yolda benimle devam etmek istersiniz ister etmezzsiniz.

Müge Anlı'daki sahte Mehdi hakkında şok gelişme! Sözde müritlerine attığı sesli mesaj canlı yayında ifşa oldu!

Silivri'nin Gümüşyaka Mahallesi'nde 12 Mart gecesi define tüneli kazan Cemal Gülgör ve Enes Uçkan, yaşanan patlama sonucu kayboldu. Günlerdir çocuklarından haber alamayan iki madencinin ailesi Müge Anlı'ya konuk olarak yardım istedi.

Müge Anlı'daki sahte Mehdi hakkında şok gelişme! Sözde müritlerine attığı sesli mesaj canlı yayında ifşa oldu!

Müge Anlı, yaptığı araştırmalar sonucu kayıp Cemal Gülgör ve Enes Uçkan'ı Nur Mehmet Pehlivan adındaki bir şahsın, "Ben mehdiyim. Define görüyorum" diyerek iki arkadaşa 6 metre derinliğinde 120 metre uzunluğunda define tüneli kazdırdığı ortaya açıklanmıştı.

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