Kanal D'nin en fazla izlenen yarışma programında haftanın birincisi oldukça merak ediliyor. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Gülcan Ekinci ve Ezgi Yıldırım aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ?

Gün sonuncusu Burcu oldu, Burcu'yu 10 puanla Beyza takip etti. Gün birincisi olup çeyrek altını almaya hak kazanan isim ise 13 puanla Ezgi oldu. Gülcan günü ikinci olarak tamamladı. Haftalık değerlendirmesi sonunda yarışmaya veda eden isim 48 puanla Beyza ve kayınvalidesi Nazlı Hanım oldu. Haftanın birincisi ise 71 puanla Gülcan oldu ve 5 bileziği almaya hak kazandı. Ezgi ve Burcu ise 54 puan aldı.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 28 MART 2019

Kaynanaların yemekleri tatmalarının ardından geçilen puanlama işlemlerinde yarışmacılar günün puanlarını elde etti. Haftanın finaline 1 gün kala son derece olan puanlar genel tabloyu da şekillendirdi.

Günün en düşük puanını alan gelini 8 puanla Beyza olarak açıklandı.

En düşük puanı alan ikinci gelin 9 puanla Ezgi oldu.

Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin 16 puanla Gülcan oldu. Burcu ise 10 puan alarak günü ikincilikle tamamladı.