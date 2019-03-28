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  • 28.03.2019 10:10
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 10:10

canlı yayınında Silivri'deki 5 definecinin lideri Nur Ahmet Pehlivan neler anlatacak? (28 Mart) Müge Anlı canlı izle

canlı yayınında son dakika gelişmeleri yaşanacak. Hafta içi her gün ilgiyle izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, 5 definecinin lideri olan ve kendisini Mehdi olarak ilan eden Nur Ahmet Pehlivanoğlu neler anlatacak? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler oluyor merak ediyorsanız, (28 Mart) Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

ATV CANLI YAYIN

'da kayıp 5 define ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanacak. Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 2 definecinin lideri olan Nur Ahmet Pehlivanoğlu, 28 Mart yayınında olacak. Şarlatan Pehlivanoğlu'nun neler anlatacağını merak ediyorsanız, 28 Mart Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

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