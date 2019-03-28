ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı'da kayıp 5 define ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanacak. Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 2 definecinin lideri olan Nur Ahmet Pehlivanoğlu, 28 Mart Atv Müge Anlı canlı yayınında olacak. Şarlatan Pehlivanoğlu'nun neler anlatacağını merak ediyorsanız, 28 Mart Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...