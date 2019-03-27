Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuzgun dizisinin yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Kuzgun, yeni bölümde Dila ile karşı karşıya geldi. Yeni bölümün sona ermesinin ardından birçok kişi merakla Kuzgun 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KUZGUN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dila, Rıfat'ın gözaltına alınmasıyla büyük bir acı yaşar ve şoke olur. Kuzgun ise, içten içe kazandığı zaferin mutluluğunu yaşamaktadır. Ancak Kuzgun için asıl mücadele şimdi başlayacaktır. Zira, önemli olan Rıfat'ı gözaltına aldırmak değil, yargılanmasını sağlayabilmektir ve Kuzgun, bu gerçeğin farkındadır.

KUZGUN VE DİLA GERİLİMİ BAŞLIYOR

Çok geçmeden Kuzgun ile Dila arasında, Rıfat'ı hapse attırmak ile kurtarmak üzerine kurulu akıl oyunları ve hukuk savaşı başlar. Mahkeme günü gelir çatar. Meryem'in elleri kelepçeli gördüğü Rıfat'a söyleyecekleri, Kuzgun'un da Kartal ve Kumru'ya çok özel ve anlamlı bir jesti vardır.

BORA, FIRAT'I TUTUKLATAN KİŞİNİN PEŞİNDE

Tüm bunlar olurken Bora, Rıfat'ı tutuklatanın kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Bora bulduğu isim sayesinde Dila'yla arasındaki mesafeyi ustaca eritmeye çalışır. Kuzgun'dan her ne kadar şüphelense de, yanılmış olmayı gönülden arzu eden Dila, yaşadıklarını ve gördüklerini birleştirdiğinde her şeyi Kuzgun'un yaptığını anlar.,

DİLA VE KUZGUN ARASINDA YÜZLEŞME

Dila ile Kuzgun arasında geçmişin ve bugünün dobra dobra bir yüzleşmesi yaşanır. Kuzgun hiçbir lafını esirgemez ve her şeyi kendisinin yaptığını da Dila'nın yüzüne itiraf eder. Dila, Ali'nin de hışmına uğrar. Kuzgun'dan ve Ali'den duyduklarıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Dila, önemli bir karar alır.

DİLA VE KUZGUN DÜŞMAN MI OLUYOR?

Öte yandan Kuzgun, girdiği bu yeni dünyada en tepeye yükselme hırsıyla dopdoludur. Ancak bu hiç de kolay değildir ve Kuzgun'u, yeni ve dişe diş bir dönem daha beklemektedir. Kuzgun'un Bilgin Ailesi'ne açtığı savaş giderek büyür. Dila ve Kuzgun iki düşman olarak artık karşı karşıyadır.