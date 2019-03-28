Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı! Define olayında sözde Mehdi Nur Mehmet Pehlivanoğlu'ndan pişkin sözler
Müge Anlı'da araştırılan esrarengiz define kazısının sır ismi Nur Mehmet Pehlivanoğlu, (28 Mart) Müge Anlı canlı yayınında konuştu. İstanbul'un Silivri Gümüşyaka Semtinde yanlarındaki 3 şahısla birlikte kiraladıkları bir villada, define çalışmasına katılan Enes Uçkan ve Cemal Gülgör'e ne oldu? Kod adı Mehdi olan Nur Mehmet Pehlivanoğu, define ararken olanları anlattığı sırada kullandığı cümleyle Müge Anlı'yı çileden çıkarttı.
Müge Anlı canlı yayınında herkesi çileden çıkartan sözde Mehdi, Nur Mehmet Pehlivanoğlu, Silivri'deki define kazısı hakkında detayları anlattı.
MÜGE ANLI'DAKİ DEFİNE OLAYININ DETAYLARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
SÖZDE MEHDİ KONUŞTU!
Kendisini Mehdi olarak tanıtan Nur Ahmet Pehlivan isimli şahıs, Enes Uçkan ve Cemal Gülgör ile ilgili kan donduran açıklamalarda bulundu. Pehlivan, definenin olduğu kapıyı açmak için patlattıktan sonra Enes ve Cemal içeri girdi. Daha sonra ben de geldiğimde Enes ve Cemal'i yerde baygın yatarken gördüm. Yüzlerine su döktüm. Daha sonra soğan ve sarımsak sürdüm. Yanlarına da gaz maskesi bırakıp çıktım. Ertesi gün tünele girdiğimde ikisi de yoktu. 300 sikkelerimi çaldılar. Onları bulun" diyerek hem acılı aileyi hem de izleyenleri çileden çıkardı.
"SİZ BENİ AKLINIZ SIRA TEHDİT ETTİNİZ!"
Müge Anlı'nın soruları karşısında, "Mağdur olan benim, 300 sikkemi istiyorum." diyen Nur Mehmet Pehlivanoğlu, Müge Anlı'yı çileden çıkarttı. Şarlatan'ın bu cümlesi karşısında "Pişkinliğin de bu kadarı." şeklinde yanıt verdi. Konuşmanın devamında "Siz beni aklınız sıra tehdir ettiniz o 3 harflilerinizle. Gel sen buraya, gör bakalım 3 harfli mi 4 harfli mi?" şeklinde çıkış yapan Müge Anlı, stüdyodakilerin alkışlarıyla sözlerini sonlandırdı.