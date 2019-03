2015 yılında vizyona giren Mad Max Öfkeli Yollar filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıktı. George Miller'in yazıp yönettiği film, Çılgın Max serisinin dördüncü filmi olma özelliğini taşıyor. Televizyonda Mad Max Öfkeli Yollar filmini izleyen izleyiciler film hakkındaki detayları araştırmaya başladı. Mad Max Öfkeli Yollar filminin oyuncuları merak konusu oldu. Peki, Mad Max Öfkeli Yollar konusu ne? İşte Mad Max Öfkeli Yollar filmine dair merak edilen detaylar...

MAD MAX: ÖFKELİ YOLLAR OYUNCULARI

Mad Max: Öfkeli Yollar filminin oyuncu kadrosunda Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne, Rosie Huntington-Whiteley, Riley Keough, Zoë Kravitz, Abbey Lee ve Courtney Eaton gibi isimler yer alıyor.

MAD MAX: ÖFKELİ YOLLAR KONUSU

Nükleer savaşın ardından dünya, çöllerin yaygınlaştığı ve susuzluk probleminin arttığı bir yer haline gelmiş, aynı nedenle medeniyet çöküşe doğru sürüklenmiştir. Hayatta kalma içgüdüsü had safhada olan Max (Tom Hardy), eşi ve çocuğunu kaybetmenin ardından huzuru ararken, Savaş Çocukları tarafından esir alınır. Bölgenin su ve benzin gibi kaynaklarını elinde tutan hükümdar Ölümsüz Joe'nin bölgesinde kan torbası olarak tutulan Max, her an kaçış için fırsat kollamaktadır.

Ölümsüz Joe'nin emriyle benzin ikmali için göreve çıkan İmparatoriçe Furiosa (Charlize Theron), belirlenen rotasından çıkınca Ölümsüz Joe ve adamları bir sorun olduğunu anlar. Kısa sürede Joe, eşlerinin Furiosa tarafından kaçırıldığını öğrenecek ve Savaş Çocukları ile birlikte Furiosa'nın peşine düşecektir. Kan torbası olarak bir aracın önüne bağlanan Max da ister istemez bu kovalamacaya katılır.

Kimyasal bir çöl fırtınasının ardından zincirlerinden kurtulan Çılgın Max, Furiosa ile yanındaki eşleri esiri olarak alacak, kısa süreli çıkar ilişkisi yerini dostluğa bırakacaktır. Yeşil Diyarları arayan Furiosa, en sonunda kendi halkını bulacak ancak geride artık yeşil hiçbir şeyin kalmadığını öğrendiğinde umudunu kaybetme noktasına gelecektir. Çılgın Max'ın planı ise geri dönüp, peşlerindeki tiran Joe'yi atlatarak onun sahip olduğu kaynakları ele geçirmektir.