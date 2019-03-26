Başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir gibi isimlerin bulunduğu Düğün Dernek filmi televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Düğün Dernek, 6 Aralık 2013 tarihinde gösterime girdi. Filmi izleyen izleyiciler Düğün Dernek filmi nerede çekildi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Düğün Dernek oyuncuları kimler? İşte Düğün Dernek filmine dair merak edilen tüm detaylar...

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in yurt dışından dönen oğlu Tarık'a düğün yapma çabasını ve başlarına gelen komik olayları konu almaktadır.

DÜĞÜN DERNEK OYUNCULARI

Düğün Dernek filminin oyuncu kadrosunda Murat Cemcir, Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Devrim Yakut, Jelena Boliç, Barış Yıldız, Burak Satıbol, Şinasi Yurtsever, İnan Ulaş Torun, Zerrin Sümer, Kemal İnci, Erol Aksoy ve Reyhan İlhan gibi isimler yer alıyor.

DÜĞÜN DERNEK KONUSU

Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in oğlu Tarık yurt dışından dönüş yapar. Bu dönüş ilk başta herkes tarafından memleket hasreti olarak yorumlansa da gerçek daha farklıdır. Tarık Letonya'da çalıştığı sırada Marika adında bir kızla beraberdir. Tarık'ın Letonya'da çalışabilmesi için de tek şart Marika ile evlenmesidir. Babasının rızasını almak için gelen Tarık'a, İsmail düğün yapma kararı alır. Ancak bu evlilik kararı çok hazırlıksız bir zamanda gelmiştir. Ancak İsmail oğluna düğün yapmayı bir gurur meselesi yaparak, Tüpçü Fikret, Çetin ve köyde görevli öğretmen Saffet'i toplayarak maddi imkansızlıklarla 10 gün içerisinde görkemli bir düğün yapma telaşı içerisine düşer.

Fikret, ilk önce Sivas'ta tanıdığı bir otel sahibi olduğunu söyleyerek düğün mekanının otel olacağı sözünü verir. Fakat işler sanıldığı kadar kolay olmaz. Düğünün köy meydanında mütevazi bir şekilde yapılması için hazırlıklar başlar. Her şey yolunda gidiyor gibi görünse de, düğün gecesi gelin devenin sırtında kaybolur. Düğün esnasında başlarına istenmeyen birçok komik olay gelir. Bu sırada ise Letonya'dan gelinin gerçek nişanlısı mafyası ile birlikte düğünü basar.