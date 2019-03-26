Hercai 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'de yayınlanan, başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai dizisi 3. bölümüyle cuma günü izleyici karşısına çıkacak. İntikamdan doğan büyük bir aşk masalını anlatan Hercai ikinci bölümüyle nefes kesmişti. Peki, Hercai 3. bölümde neler olacak? İşte Hercai 3. yeni bölüm fragmanı...

Hercai 3. yeni bölüm fragmanı;

HERCAİ 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mia Yapım Banu Akdeniz'in yapımcılığını üstlendiği, "intikamdan doğan imkansız bir aşk masalı"nı konu alan Hercai herkesi ekran başına kitledi. Miran'ın intikam planlarına dâhil edemediği aşk engeli kalbine takıldı. Kalbi mi, yoksa yıllardır içinde yanan intikam ateşi mi ağır basacak? Miran'ın resmi nikâhlısı olan Gönül, yaşadıklarının bedeli olarak eşini geri almaya kararlı! Konağa Miran'ın ablası olarak tanıtılan, aslında nikahlısı Gönül, eşini geri almak için neler yapacak?

Eşinin yanındayken ona dokunamaması felaketiyle kıvranan Gönül'ün planları ne? Reyyan'ın ellerinden kayıp gitmesine dayanamayan Azat, düğün yerinde olay çıkardı! Ama olaylar hiç de onun istediği gibi gitmedi. Azat'ın silahından çıkan kurşun konağın gözdesi minik Gül'e isabet edince yer yerinden oynadı. Düğün boyunca elinden balonunu bir an olsun bırakmayan Gül vurulunca balonunun havalanması yürekleri dağladı. Torunu vurulan Nasuh ne yapacak?

HERCAİ OYUNCULARI

Başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen ve Eda Elif Başlamışlı'nın paylaştığı dizinin yönetmenliğini Cem Karcı, senaryosunu ise Eda Tezcan ve Feraye Şahin üstleniyor.