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  • 25.03.2019 10:17
  • Son Güncelleme: 25.03.2019 10:17

a 20 günlük bebeği ile gelen Elif Eroğlu'nun eşi eve döndü mü? (25 Mart)

ında Elif Eroğlu'nun 20 günlük bebeği ile kocası Şaban Eroğlu'nu arayışı herkesi derinden üzmüştü. 1 ay önce evden giden Şaban Bey, Müge Anlı ve izleyicisi sayesinde Gaziosmanpaşa'da bulundu. Şaban Eroğlu, eşinin çağrısı üzerine eve döndü mü? gelişmeleri için (25 Mart) Müge Anlı canlı yayını izleyin...

ATV CANLI YAYIN

ına 20 günlük bebeği ile çıkan Elif Eroğlu, eşinin 1 ay önce evden gittiğini ve birdaha arayıp sormadığını belirtmişti. Bir izleyicisi sayesinde bulunan Şaban Bey, evine döndü mü? Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 25 Mart Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

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