ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınına 20 günlük bebeği ile çıkan Elif Eroğlu, eşinin 1 ay önce evden gittiğini ve birdaha arayıp sormadığını belirtmişti. Bir Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicisi sayesinde bulunan Şaban Bey, evine döndü mü? Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 25 Mart Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...