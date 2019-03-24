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Müge Anlı yaşıyla herkesi şaşırttı! Müge Anlı bakın kaç yaşında çıktı

Müge Anlı hafta içi her gün Atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırmaya devam ediyor. Yalnızca işi değil karakteriyle de kendine hayran bırakan Müge Anlı, her ne kadar özel hayatıyla gündeme gelmese ve gelmek istemese de, hayranları Müge Anlı'nın özel hayatını bir hayli merak ediyor. Lidya Akdağ adında genç bir kızı olan Müge Anlı'nın yaşı ise en çok merak edilen konular arasında. Memleketinden boyuna hatta hangi burç olduğuna kadar araştırılan Müge Anlı bakın kaç yaşındaymış...

24.03.2019 15:34 - Son Güncelleme: 24.03.2019 15:34
Müge Anlı yaşıyla herkesi şaşırttı! Müge Anlı bakın kaç yaşında çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının gönülleri fetheden sunucusu Müge Anlı, yaşıyla herkesi şaşırttı. Atv ekranlarında hafta içi her gün birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran, Türkiye'nin en güvenilir kadını ünvanına sahip olan bir çocuk annesi Müge Anlı bakın kaç yaşındaymış...

Müge Anlı yaşıyla herkesi şaşırttı! Müge Anlı bakın kaç yaşında çıktı

ESRA EROL

12 MAYIS 1982

Müge Anlı yaşıyla herkesi şaşırttı! Müge Anlı bakın kaç yaşında çıktı

PINAR ALTUĞ

2 Eylül 1974

Müge Anlı yaşıyla herkesi şaşırttı! Müge Anlı bakın kaç yaşında çıktı

PELİN AKİL

17 NİSAN 1986

Müge Anlı yaşıyla herkesi şaşırttı! Müge Anlı bakın kaç yaşında çıktı

MURAT BOZ

7 MART 1980

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