Hercai Youtube Kanalı, dizinin henüz 2 bölümü yayınlanmış olmasına rağmen, Türkiye'de son bir haftada en çok abone olunan kanal oldu. Dünya sıralamasında 198'nci olan Hercai, adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Cuma akşamı yayınlanan Hercai 2. son bölümden sonra izleyici merakla Hercai 3. yeni bölüm fragmanını aramaya başladı. İşte dünya çapında yerini almaya başlayan yeni dizi Hercai 3. yeni bölüm 1. fragmanı...

HERCAİ 3. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA