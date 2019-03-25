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  • Son Güncelleme: 25.03.2019 12:16

Youtube kanalı dünya genelinde yerini hazırladı! !

Atv'nin yeni dizisi , geçtiğimiz Cuma akşamı 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Birçok Youtube fenomeni, müzik, çocuk ve ünlü kanallarını geride bırakan 'Hercai'nin Youtube kanalı; Türkiye'de son bir haftada en çok abone olunan kanal olarak dünya genelinde 198'nci sırada yer almayı başardı. Hercai 3. yeni bölüm 1. fragmanına ve Hercai 2. son bölüme haberimizin detayından ulaşabilirsiniz...

Hercai Youtube Kanalı, dizinin henüz 2 bölümü yayınlanmış olmasına rağmen, Türkiye'de son bir haftada en çok abone olunan kanal oldu. Dünya sıralamasında 198'nci olan Hercai, adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Cuma akşamı yayınlanan Hercai 2. son bölümden sonra izleyici merakla Hercai 3. yeni bölüm fragmanını aramaya başladı. İşte dünya çapında yerini almaya başlayan yeni dizi Hercai 3. yeni bölüm 1. fragmanı...

HERCAİ 3. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA

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